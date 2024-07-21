Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Bilim-Teknoloji
  • TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi
BİLİM-TEKNOLOJİ

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi

- Bayraktar TB-3 insansız hava aracı, Bayraktar KIZILELMA ile F-16 savaş uçaklarının yer aldığı törende, Türk Yıldızları Akrobasi Timi de Girne semalarında gösteri yaptı

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına özel KKTC’de geçit töreni düzenledi
Yayınlanma Tarihi: 21.7.2024 11:04:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:04

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), TCG Anadolu gemisinin de içinde bulunduğu 50 gemi, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, Bayraktar TB-3 insansız hava aracı ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava aracı ile geçit töreni düzenledi.

TSK'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında KKTC'nin Girne kentinde, TCG Anadolu gemisinin de aralarında bulunduğu 50 gemiyle denizde geçit töreni icra edildi.

TCG Anadolu tarafından 21 pare top atışı yapılan geçiş töreninde Bayraktar TB-3, Bayraktar KIZILELMA, 3 deniz karakol uçağı ve F-16 savaş uçakları da yer aldı.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Girne Atatürk Anıtı etrafında geçit törenini ve gösteri uçuşunu takip edenler, bu anları coşku içerisinde cep telefonlarıyla kayda aldı.

Geçit töreni ve gösteri uçuşunu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra bakanlar, kuvvet komutanları ve askerler izledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler TCG Anadolu Cumhuriyet Meclisi Türkiye Milli Savunma Bakanı Bayraktar TB 3 Bayraktar Kızılelma tcg anadolu gemisi Kıbrıs Barış Harekatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Yıldızları Akrobasi Timi Metin Feyzioğlu Yaşar Güler Zorlu Töre Ünal Üstel Türk Silahlı Kuvvetleri ersin tatar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN