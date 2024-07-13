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BİLİM-TEKNOLOJİ

James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş iki galaksiyi görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta parlayan iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş iki galaksiyi görüntüledi
Yayınlanma Tarihi: 13.7.2024 10:51:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:51

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortak çalışmasının ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta, mavi yıldızlar ve gaz bulutuyla çevrili iki galaksiyi fotoğrafladı.

NASA, teleskobun ilk tam renkli fotoğraflarını yayımlamasının ikinci yıl dönümünde "Penguen NGC 2936" ve "Yumurta NGC 2937" olarak adlandırılan iki galaksiyi iç içe geçmiş şekilde görüntülediğini belirtti.

NASA'ya göre, Penguen NGC 2936 ve Yumurta NGC 2937 olarak adlandırılan komşu galaksiler on milyonlarca yıldır birbirine karışmış durumda.

Bu iki galaksinin birleşerek tek bir galaksi haline geleceğine işaret eden NASA, aynı etkileşimin 4 milyar yıl içinde Samanyolu ve Andromeda galaksisi için de gerçekleşeceğini belirtti.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 25 Aralık 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.

Teleskobun ilk tam renkli fotoğrafları 12 Temmuz 2022'de yayımlanmıştı.

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