Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Bilim-Teknoloji
  • Sismik veriler Mars'a öncekilerden yaklaşık 5 kat fazla göktaşı düştüğünü gösterdi
BİLİM-TEKNOLOJİ

Sismik veriler Mars'a öncekilerden yaklaşık 5 kat fazla göktaşı düştüğünü gösterdi

İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesi ile İngiltere'deki Imperial College London tarafından ortak yürütülen araştırmada, Mars'a daha önce hesaplanandan yaklaşık 5 kat daha fazla göktaşı düştüğü saptandı.

Sismik veriler Mars’a öncekilerden yaklaşık 5 kat fazla göktaşı düştüğünü gösterdi
Yayınlanma Tarihi: 30.6.2024 11:18:58 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:18

Science Daily'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın verilerinin kullanıldığı araştırmada, Mars'a her yıl 8 metreden büyük krater oluşturan 280-360 göktaşı düştüğü hesaplandı.

Göktaşlarının yaklaşık 3 şiddetinde sismik faaliyetler gösterdiğini ancak bunun Mars'taki depremlerden çok daha kısa sürdüğünü saptayan araştırmacılar, daha önce deprem olarak kategorize edilen 80 faaliyetin göktaşı düşmesi sonucu oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırmacıların elde ettikleri veriler Mars yüzeyinde her gün en az bir 8 metrelik, her ay en az bir 30 metrelik krater oluştuğunu gösterdi.

Araştırmanın yazarlarından Geraldine Zenhausern, bu sayının sadece yörüngenin tomografi taraması ile görüntülenmesinin ardından yapılan incelemede ulaşılan sayının yaklaşık 5 katı olduğunu belirtti.

Araştırmacılardan Natalia Wojcicka, InSight araştırma ekibi sismik faaliyetleri Mars Yörünge Keşif Aracı'nın (MRO) kamerası yardımıyla bulduklarını, göktaşının oluşturduğu kraterin büyüklüğünü faaliyetin şiddeti ve uzaklığından hesapladıklarını aktardı.

Bu verileri kullanarak InSight aracının çevresinde 1 yılda oluşan kraterleri hesapladıklarını kaydeden Wojcicka, bu sonuçtan yola çıkarak Mars yüzeyine bir yılda düşen ortalama göktaşı sayısına ulaştıklarını belirtti.

Araştırma "Nature" dergisinde yayınlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İsviçre İngiltere Imperial College London ABD Havacılık ve Uzay Dairesi Geraldine Zenhausern Natalia Wojcick Mars Yörünge Keşif Aracı Nature Science Daily NASA Mars

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN