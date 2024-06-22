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BİLİM-TEKNOLOJİ

Boeing'in Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi

Boeing'in iki Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

Boeing’in Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya’ya dönüşü dördüncü kez ertelendi
Yayınlanma Tarihi: 22.6.2024 16:38:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 16:38

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, haziranın başında ISS'e ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, 2 Temmuz'a kadar istasyonda kalmaya devam edecek.

NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.

Böylece Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, ertelemelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini, Starliner'ın ISS'e kenetlenmiş durumda yörüngede iyi performans sergilediğini kaydetti.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

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Etiketler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( Butch Wilmore Suni Williams Steve Stich Starliner mek Starliner BOEİNG NASA

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