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BİLİM-TEKNOLOJİ

Anthropic yeni yapay zeka modelini tanıttı

Anthropic yeni yapay zeka modelini tanıttı
Yayınlanma Tarihi: 21.6.2024 08:29:41 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:29

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, şimdiye kadarki en hızlı yapay zeka modeli olan "Claude 3.5 Sonnet"i duyurdu.

Anthropic'ten yapılan açıklamada, "Claude 3.5 Sonnet"in "Claude 3.5" model ailesinin ilk sürümü olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Claude 3.5 Sonnet"in zeka konusunda endüstri çıtasını yükselttiği ve şirketin önceki modelleri ile rakip modellerden daha iyi performans gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu modelin ince ayrıntıları, mizahı ve karmaşık talimatları kavramada belirgin bir gelişme gösterdiği belirtilen açıklamada, yüksek kaliteli içerik yazma konusunda da "olağanüstü" olduğu kaydedildi. Ayrıca, talimat verilmesi ve ilgili araçlar sağlanması halinde, "Claude 3.5 Sonnet"in bağımsız olarak kod yazabileceği ve düzenleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Claude 3.5 Sonnet"in şirketin önceki yapay zeka modeli "Claude 3 Opus"un iki katı hızında çalıştığı bildirildi.

Anthropic'in amacının birkaç ayda bir zeka, hız ve maliyet arasındaki dengeyi önemli ölçüde iyileştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, "Claude 3.5" model ailesini tamamlamak için bu yılın sonlarında "Claude 3.5 Haiku" ve "Claude 3.5 Opus"un piyasaya sürüleceğinin bilgisi verildi.

Yapay zeka şirketi Anthropic, "Claude 3" model ailesini mart ayında duyurmuştu.

Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic, Amazon ve Google tarafından destekleniyor. Şirketin geçen yıl beş farklı finansman anlaşmasıyla toplamda 7,3 milyar dolar topladığı belirtiliyor.

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