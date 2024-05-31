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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bakan Kacır'dan "TÜRKSAT 6A" açıklaması:

"TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak"

Bakan Kacır’dan TÜRKSAT 6A açıklaması:
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2024 09:48:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:48

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle "TÜRKSAT 6A"ya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıldığını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A'nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak. Hem sivil hem askeri iletişim için kullanılacak ve 15 yıldan daha uzun bir süre yörüngede görev yapacak olan yerli haberleşme uydumuz, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olmasının yanı sıra, bundan sonra gerçekleştireceğimiz uydu ve uzay projelerine büyük katkılar sunacak."

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Etiketler Türkiye ASELSAN TÜBİTAK UZAY Mehmet Fatih Kacı TUSAŞ Güneydoğu Asya Milli Teknoloji Hamlesi türksat 6a ctech

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