Mersin'deki kurultay yapay zeka ve sinyal işleme alanlarında öğrencilere bilimsel fırsatlar sundu

- Tarsus Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın: - "Savunma sanayisi ve yapay zeka konuşuldu. İletişim alanında yapılan çalışmaları görmüş olduk. 6G teknolojisini yakından dinledik. Öğrencilerimiz için müthiş bir fırsattı"