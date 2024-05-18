Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Uluslararası Balkan Üniversitesi bünyesinde "InnoX" İnovasyon Merkezi açıldı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde faaliyet gösterecek "İnovasyon Merkezi" InnoX’un açılışı yapıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi bünyesinde InnoX İnovasyon Merkezi açıldı
Yayınlanma Tarihi: 18.5.2024 11:34:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:34

Başkentteki "Makedonya Meydanında" bulunan bir binada açılan InnoX'un açılış törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, IBU yönetim kurulu temsilcileri, öğrenci ve akademisyenlerle çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, ülkede türünün ilk örneği olan bu merkezin IBU tarafından hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla kurulan IBU'nun, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile eğitim ve kültür alanında gerçekleştirdiği mükemmel işbirliğinin en görünür tezahürlerinden biri olduğunu kaydeden Ulusoy, "Balkan Üniversitesi, iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerini güçlendirmekle kalmıyor, iki ülke insanlarını da bir araya getiriyor. Yeni Akademik Bölümler, Programlar ve bugün açılışını yaptığımız İnovasyon Merkezi gibi mekanizmaların kurulması Balkan Üniversitesinin elde ettiği başarının göstergesidir." diye konuştu.
Eğitimde teknolojinin kullanımının önemine değinen Ulusoy, InnoX'un Kuzey Makedonya'nın eğitim ve teknolojisine katkı vererek ülkenin bölgede lider ülke olmasına katkı sağlaması umudunu paylaştı.
InnoX Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da InnoX'u gelecekteki fikirlerin, vizyonların ve başarıların buluşacağı yer olarak nitelendirerek, "Burayı inovasyonun, işbirliğinin ve yaratıcılığın bir araya geldiği, insanların birbirinden ilham aldığı bir yer olarak tasarladık ve hayata geçirdik." dedi.
IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da bugünün kendileri için önemine değinerek, "Günümüz dünyasında üniversiteler inovasyonun ana öncü gücüdür. Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak Kuzey Makedonya'da inovasyon kültürünü desteklemek amacıyla bu merkezi kurmaya karar verdik. Sadece Kuzey Makedonya'da değil Balkan bölgesinde ve ayrıca dünyada da." şeklinde konuştu.
Eski Kuzey Makedonya Maliye Bakanı ve Girişimci Nina Angelovska ile Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş'ın da konuşma yaptığı program kapsamında akademisyenlerin katılımıyla panel düzenlendi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye Kuzey Makedonya Makedonya Meydanı Üsküp Dünya Melek Yatırım Forumu Balkan Üniversitesi Nina Angelovska Balkan bölgesinde Uluslararası Balkan Üniversitesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN