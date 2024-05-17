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BİLİM-TEKNOLOJİ

"Dijital ikiz" teknolojisi, doğru tedaviyi bulmada doktorlara yardımcı olabilir

Bir tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenmesinde doktorlara yardımcı olan "dijital ikiz" teknolojisi, yakın gelecekte tüm vücut için uygulanabilir ve geniş kitlelere sunulan bir hizmete dönüşebilir.

Dijital ikiz teknolojisi, doğru tedaviyi bulmada doktorlara yardımcı olabilir
Yayınlanma Tarihi: 17.5.2024 09:10:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:10

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, John Hopkins Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Natalia Trayanova, ekibiyle oluşturduğu dijital kalp kopyası üzerine sayısız deney yaparak hastaya zarar vermeden tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenebildiğini kaydetti.

Trayanova ve ekibi, kalp ritim bozukluğu olan 80 yaşındaki bir hastanın manyetik rezonans görüntülerinden (MRI) faydalanarak oluşturdukları üç boyutlu modelin, cerrahi operasyonun başarılı sonuçlarını doğru şekilde öngördüğünü ortaya koydu.

Gebe kadınların rahimlerinin üç boyutlu modellerini kullanarak prematüre doğumları önlemeyi amaçlayan Columbia Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Kristin Myers, yeni şekillenen dijital ikiz teknolojisinin bu konuda daha isabetli teşhisler için kullanılabileceğini vurguladı.

- Araştırma zorlukları ve gelecek uygulamalar

Araştırmacılara göre sınai üretim süreçlerinde ürün optimizasyonu için geniş kapsamda kullanılan bu teknolojinin sağlık alanına uyarlanmasındaki zorluklar arasında; hücrelerin üç boyutlu modellenmesindeki teknik zorluklar, giyilebilir sağlık teknolojilerinin getirdiği gizlilik kaygıları ve geliştirilme sürecindeki yapay zekanın hatalı belirlemeleri yer alıyor.

Buna karşın, özel ve devlet yatırımlarıyla desteklenen teknolojinin, tüm vücudun haritalanması için geliştirilmesi ve geniş kitlelere sunulan bir hizmet haline gelmesi hedefleniyor.

Bilim ve teknoloji alanında yatırım araştırmaları yapan MarketsandMarkets firmasının raporuna göre, küresel çapta 2023'te 1,6 milyar dolar değerinde olan tıptaki dijital ikiz teknolojisi uygulamaları, gelecek 10 yılda pazar hacmini sürekli arttırarak 2028'de 21,1 milyar dolar değerine ulaşacak.

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