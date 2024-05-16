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BİLİM-TEKNOLOJİ

Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti

Araştırmacılar, Jüpiter'den daha büyük boyutta olan "WASP-193b" adlı ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, WASP-193b adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti
Yayınlanma Tarihi: 16.5.2024 09:06:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:06

Araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti.

"WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.

Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler ABD Havacılık ve Uzay Ajansı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Khalid Barkaou Nature Astronomy MIT

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