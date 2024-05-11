Azerbaycanlı üniversite öğrencileri TUSAŞ’ın katkılarıyla İHA üretti

TUSAŞ'ın Mühendis Gelişim Programı (MGP) kapsamında Azerbaycanlı 40 öğrencinin ortaklaşa ürettiği İHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

MGP kapsamında 8 ay eğitim gören öğrenciler İHA'yı Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kurulan atölyede üretti. Askeri amaçlı tasarlanan İHA'nın tüm parçaları öğrenciler tarafından üretildi. Projede yer alan 4 öğrenci, "Bayraktar Teknoloji Azerbaycan" şirketinden iş teklifi aldı ve Türkiye'ye eğitime gönderildi.

Proje için Bakü'de bulunan TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, havacılık ve savunma sanayiine yetişmiş eleman sağlamak için başlattıkları MGP'yi Türkiye dışında ilk kez kardeş ülke Azerbaycan'da yürüttüklerini bildirdi.

Pınarbaşı, "Azerbaycan Teknik Üniversitesinde gerekli altyapıyı oluşturduk. Ankara'dan gelen eğitmenlerimiz buradaki 40 gencimizi belirli periyotlarla eğitimden geçirdi. Sonuçta bu İHA'yı tasarladılar ve ürettiler. İHA, başarılı şekilde havalandı, uçtu ve indi. Çok başarılı program oldu." dedi.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, proje için üniversitede bir atölye ile 4 sınıf kurduklarını belirtti.

Veliyev, "İHA'nın tüm parçaları öğrencilerimiz tarafından üretildi. Bu da öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ulusal Havacılık Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adalet Samedov ise Azerbaycan'da savunma ve havacılık sektöründe çalışacak genç mühendisler yetiştirmek için benzer projeleri sürdüreceklerini kaydetti.