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BİLİM-TEKNOLOJİ

Intel, çip üretiminin otomasyonu için Japon firmalarla yeni yöntemler arıyor

ABD'nin önde gelen çip üreticisi Intel Corp. yarı iletken üretiminin otomasyonu kapsamlı yeni yöntemler geliştirmek için 14 Japon şirketiyle işbirliği yaptı.

Intel, çip üretiminin otomasyonu için Japon firmalarla yeni yöntemler arıyor
Yayınlanma Tarihi: 8.5.2024 09:11:15 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:11

Japonya ve ABD merkezli üretici firmalar, yarı iletken çip tedarik zincirlerini güçlendirme hedefiyle işbirliği fırsatlarını artırmaya çabalıyor.

Buna göre Intel ile 14 Japon firma, başkent Tokyo merkezli "Yarı İletken Montaj Test Otomasyonu ve Standardizasyonu Araştırma Birliği" (SATAS) oluşturdu.

SATAS açıklamasına göre Intel'in Japonya şubesi ile ülke içi 14 Japon firmanın yer aldığı birlik, çip üretim sürecinde otomasyon ve standardizasyon hedefliyor.

Söz konusu firmalar çiplerin paketlenmesi, birleştirilmesi ve test edilmesi şeklinde bilinen "arka uç süreçlerinde" prosedürlerin otomasyonunu gerçekleştirecek.

Kyoto merkezli Omron Corp. ve Murata Machinery taşıma ve depolama sistemlerinin araştırma-geliştirme (AR-GE) süreçlerini denetleyecek

Yamaha Motor ve Resonac Holdings firmaları montaj ve test sürecinde; Sharp Corp. ise pilot hatların tasarlanması ve işletilmesinde görev üstlenecek.

Otomasyon teknolojilerinin 2028'e kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu teknolojiler sayesinde üretim verimliliğinin artırılması, yeni standartlar belirlenmesi, SATAS üyelerinin küresel rekabet gücünün yükseltilmesi planlanıyor.

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Etiketler ABD Japonya Intel Corp Kyoto Omron Corp Murata Machinery Tokyo Sharp Corp Resonac Holdings Yamaha Motor Intel

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