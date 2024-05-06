Lexus, yeni SUV modeli LBX’le Türkiye pazarında

- Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt: -" LBX , Türkiye pazarı için markamıza güç katacak bir model" -"LBX modeliyle birlikte daha genç ve daha önce Lexus almayı planlamamış müşteri kitlelerine de hitap edeceğiz"

Lexus, yeni SUV modeli LBX'i Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtımı İstanbul'un tarihi semti Akaretler'deki kurulan "LBX Hub" etkinlik alanında yapılan araç showroomlardaki yerini aldı.

Türkiye pazarına sunduğu geniş ürün yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Lexus'un premium SUV segmentindeki yeni ürünü LBX, 2 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, LBX'in segmentindeki ilk tam hibrit model olarak pazara sürüldüğünü belirtti.

Bozkurt, yeni modelle markanın müşteri portföyünü genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kompakt bir araç olmasıyla birlikte LBX, markanın kendini kanıtlamış lüksünü ve kalitesini yansıtan kusursuz bir Lexus olarak öne çıkıyor. Bütün Lexus'larda olduğu gibi kaliteli işçilik ve malzeme anlayışından ödün vermeyen bir model." ifadelerini kullandı.

LBX ile ilk defa yüzde 80'lik vergi dilimine giren bir araç sunduklarının altını çizen Bozkurt, "NX ile başlayan yeniliklerimiz, RX ve LM gibi birçok yeni modelle devam etti. Şimdi ise, en genç ürünümüz olan B-SUV segmentindeki LBX'i Türkiye'de satışa sunduk. LBX, Türkiye pazarı için markamıza güç katacak bir model. LBX modeliyle birlikte daha genç ve daha önce Lexus almayı planlamamış müşteri kitlelerine de hitap edeceğiz. Kalitesine baktığınız zaman her açıdan gerçek bir Lexus'tan söz ediyoruz. Lexus süper premium bir marka ve dolayısıyla LBX de dahil tüm ürün gamı markamızın sunduğu tüm ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanacak. Geri alım garantisinden kişiye özel danışmana, yılda 1 kez çift yönlü tır ile ücretsiz araç transferine ve gerektiğinde helikopter ile teknisyen gönderilmesine kadar tüm hizmetleri LBX'te de sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"LBX ile bayi ağımız da genişliyor"

LBX modelinin marka için stratejik önemini vurgulayan Bozkurt, modelin geçen yıl yapılan dünya prömiyerinden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirtti.

Bozkurt, LBX için ön taleplerin başladığı günden itibaren 2 binin üzerinde başvuru aldıklarını anımsatarak, bunun hem LBX'in hem de Lexus'un pazardaki yüksek potansiyeline işaret ettiğini dile getirdi.

Lexus'un Türkiye'deki bayi ağını genişletmeye devam ettiğini vurgulayan Bozkurt, "Bu yılki büyümemizde önemli bir rol oynayacak LBX ile bayi ağımız da genişliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında İzmir bayimizi devreye aldık ve mayısta Bursa bayimiz hizmet vermeye başlayacak. Yılın ikinci yarısında ise Adana ve Antalya bayilerimiz de açılacak. Ayrıca Türkiye'nin her yerine yayılan 60'a yakın satış sonrası hizmet noktasıyla hiçbir premium markada olmayan bir satış sonrası hizmet ağına sahibiz." ifadelerini kullandı.

-LBX, Türkiye'de de dört farklı modelle satışa sunuluyor

Lexus, LBX modeliyle geleneksel donanım anlayışını kökten değiştirerek, her bir kullanıcının yaşam tarzı ve kişisel tercihlerine uygun dört farklı model sunuyor. Elegant, Emotion, Relax ve Cool olarak adlandırılan modeller, standart donanım kalıplarını yıkarak, her bir kullanıcının kişiliğini ve tarzını otomobillerine yansıtmalarına olanak tanıyor.

LBX, Türkiye'de de Avrupa'daki gibi dört farklı atmosferi sunarak kullanıcılarına çeşitlilik sağlıyor. Elegant ve Relax modelleri zarafet ve incelikle öne çıkarken, Emotion ve Cool modelleri daha sportif ve enerjik bir sürüş deneyimi vadediyor.

- LBX, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor

LBX'in donanım özellikleri arasında, standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç dokunmatik multimedya ekranı, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler bulunuyor. Emotion ve Cool modellerinde çift renkli gövde seçeneği sunulurken, Elegant ve Relax modelleri tek renkli gövde ve parlak jantlarla öne çıkıyor.