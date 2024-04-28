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BİLİM-TEKNOLOJİ

Antarktika'ya düşen gök taşları küresel ısınma nedeniyle tehdit altında

Antarktika’ya düşen gök taşları küresel ısınma nedeniyle tehdit altında
Yayınlanma Tarihi: 28.4.2024 10:46:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:44

İsviçre ve Belçika'dan araştırmacılar, uzaydan Antarktika'ya düşen gök taşlarının küresel ısınma nedeniyle sulara gömülme tehlikesi altında olduğunu tespit etti.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, İsviçre ve Belçika'dan araştırmacılar, yapay zeka, uydu görüntüleri ve iklim tahminlerini kullanarak, mevcut iklim koşulları altında Antarktika'nın gelecekteki durumuna ilişkin projeksiyon hazırladı.

Araştırmacılar, uzaydan düşerek Antarktika'daki buzulların içine hapsolan gök taşlarının küresel ısınma nedeniyle sulara gömülerek batma tehdidi altında olduğunu tespit etti.

Gök taşlarının sıcaklığa karşı hassas olduklarını belirten araştırmacılar, güneşe maruz kalan buzulların eriyeceğini ve böylece gök taşlarının buz kütlelerinden koparak kaybolacağını kaydetti.

Araştırmacılar, mevcut iklim koşulları altında yılda en az 5 bin gök taşının yok olacağını öngörüyor.

Araştırmaya öncülük eden bilim insanı Harry Zekollari, buzulların yok olmasıyla evrenin sırlarının da yok olacağını, bu yüzden gök taşlarının kurtarılması için verilen çabanın artırılması gerektiğini söyledi.

Antarktika, uzaydan en çok göktaşı düşen bölge olarak biliniyor.

Bugüne kadar Antarktika'da 48 binden fazla gök taşı keşfedildiğini kaydeden araştırmacılar, bu miktarın dünya genelindeki gök taşlarının yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ettiğine işaret ediyor.


Araştırmanın sonuçları "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler İsviçre The Washington Post Belçika Harry Zekollari Nature Climate Change Antarktika

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