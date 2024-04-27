Askeri ve sivil simülatörler SİMMER’de üretilecek

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: - "SİMMER'de hava, kara ve deniz platformlarına yönelik askeri ve sivil amaçlı eğitim simülatörlerinin üretimi, donanım entegrasyonu, araştırma ve test faaliyetleri yapılacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİMSOFT firmasına sağlanan desteklerle açılan Yeni Nesil Simülatör Üretim, Eğitim ve Test Merkezi'nde (SİMMER) hava, kara ve deniz platformlarına yönelik askeri ve sivil amaçlı eğitim simülatörlerinin üretileceğini belirterek, "Kurulan üretim hattı üzerinde, büyüklüklerine ve tiplerine bağlı olarak 10 simülatörün üretimi ve entegrasyonu eş zamanlı olarak yapılabilecektir." dedi.

Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (HAB) SİMSOFT firmasında düzenlenen SİMMER'in açılış törenine katıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, HAB'nin 1. etap çalışmalarına 2017'nin son çeyreğinde başlandığını ifade ederek, birinci etapta fiili üretime geçen 43 firmanın toplam 253 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

HAB'de 2 bin 200 kişiye istihdam sağlandığına işaret eden Görgün, bölgenin iki etabının da faaliyete geçmesiyle toplam alanın 700 hektara ulaşacağını, yatırım tutarının 3 milyar dolar olacağını ve 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi.

Görgün, simülasyon teknolojilerinin son yıllarda dünyada öneminin arttığına dikkati çekerek, bunun NATO bünyesinde kritik teknoloji olarak kabul edildiğini bildirdi.

- Sektör pazar büyüklüğü 2027'ye kadar 12 milyar doları aşabilir

Askeri simülatör ve eğitim sistemleri pazar büyüklüğünün 2022'de 9 milyar doları aştığını anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu rakamın 2027'ye kadar 12 milyar doları geçmesi öngörülüyor. Başkanlığımız tarafından SİMSOFT firmamıza sağlanan kredi desteği ile HAB'de bugün açılışını gerçekleştireceğimiz SİMMER'de hava, kara ve deniz platformlarına yönelik askeri ve sivil amaçlı eğitim simülatörlerinin üretimi, donanım entegrasyonu, araştırma ve test faaliyetleri yapılacak. Kurulan üretim hattı üzerinde, büyüklüklerine ve tiplerine bağlı olarak 10 simülatörün üretimi ve entegrasyonu eş zamanlı yapılabilecektir."

Simülatör sistemlerindeki farklı kapasitelere ve serbestlik derecelerine sahip hareket sistemlerinin tasarım, üretim, entegrasyon ve test işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini anlatan Görgün, özgün yazılım çözümlerinin yanında donanım ve elektromekanik sistemlerin geliştirilmesi ve üretiminin de yapılacağına işaret etti.

Görgün, tesisteki AR-GE alanlarında da çalışmalar yapılacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"AR-GE alanlarında, simülatörlerdeki dış dünya görüntüsünün ve sensör (termal, gece görüş gibi) görüntü simülasyonlarının gerçekliğini artıracak gelecek nesil görüntüleme sistemlerinin araştırma, geliştirme ve test faaliyetleri, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak askeri silah ve eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi makamların harekat ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümlerin üretilmesi, askeri harekat alanı durumsal farkındalık, birlikte çalışabilirlik ve etkinlik analizi konularına yönelik sistem tasarımları, yapay zekaya ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerine dayalı otonom platformlar konularında çalışmalar yürütülecektir."

SİMSOFT Genel Müdürü Gökçe Yıldırım Kalkan da SİMMER ile savunma, uzay ve havacılık alanlarında ileri teknoloji kullanılarak sektöre ve ülkeye katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, merkez sayesinde ihracatlarını artıracaklarını söyledi.

Görgün ve beraberindeki heyet, açılış konuşmalarının ardından simülatörleri inceleyerek bilgi aldı.