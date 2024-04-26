Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-18 mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'yu taşıyan Şıncou-18 uzay mekiği, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.

Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan taykonotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi.

Yeni ekip, istasyonda 5 aydır görev yapan taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin ile yörüngede buluştu.

İki grubun 5 gün içinde görev devir teslimini tamamlamasının ardından eski ekip Dünya'ya dönecek.

- En genç taykonot grubu

Yeni taykonot ekibi, Çin'in bugüne kadar uzay istasyonuna yolladığı en genç grup özelliğini taşıyor. Ekibin tüm üyeleri, 1980 ve sonrasında doğanlardan oluşuyor.

Seferin komutanlığını üstlenen 1980 doğumlu Yı, 2021'de "Şıncou-13" seferiyle uzay istasyonuna yolculuk etmiş ve 5 ay burada görev yapmıştı.

1989 doğumlu Li Cong ve 1987 doğumlu Li Guangsu ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.

Taykonotları taşıyan Şıncou-18 uzay mekiği, dün gece Long March (Uzun Yürüyüş) 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

- Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.