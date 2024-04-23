Türkiye’nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali düzenlenecek

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ni (Sosyalfest) 2-3 Mart'ta yaptıklarını hatırlattı.

Sosyalfest'in dünyada ilk kez yapılan organizasyon olması sebebiyle ilgi çektiğini belirten Kırışık, "Ankara'da ikincisini yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde eylül, ekim ya da kasım aylarında inşallah Ankara'da, Ankara'daki üniversitelerimiz ve kurumlarımızla işbirliği içerisinde gerçekleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Kırışık, Sosyalfest'in kendilerine kattığı değerleri gözlemlediklerine ve son derece faydalı sonuçlar ürettiğini gördüklerine değinerek, buna benzer bir yaklaşımı sağlık alanında da yapmak üzere yola çıktıklarını anlattı.

Dünyada müthiş bir değişimin yaşandığını aktaran Kırışık, "Adeta Sanayi Devrimi'yle at üstünde yaşanan savaşlardan makinelerle savaşma dönemine geçilmiş olması gibi son derece yıkıcı, yeni bir dünya, yeni bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Biz bunu yavaş yavaş fark ediyoruz, hissediyoruz ama dünyada bunun etkilerinin çok yıkıcı, yıpratıcı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Önümüzde 2 seçenek var. Ya atla, kılıçla ve kalkanla savaşmaya devam edeceğiz ya da bu yeni teknolojilere, yeni yaklaşımlara, yeni perspektiflere hızlıca uyum sağlayıp kendimizi ve değerlerimizi koruyarak yeni dünyaya, yeni yüzyıla damgamızı vuracağız." şeklinde konuştu.

Kırışık, modern tıbbın, yaklaşımlarını değiştirerek, yenilikçi teknolojiler kullanarak; farklı alanlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini kendisine dahil edip yeni sentez geliştirerek, yükselme gayreti içerisinde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Gelişen teknolojinin sağlıkta kullanımının çok daha fazla artacağını vurgulayan Kırışık, teknoloji kullanımıyla sağlık alanında devrim niteliğinde dönüşümlerin ortaya çıkacağını, Sanayi Devrimi'ndeki gibi dünyanın müthiş bir değişimin eşiğinde olduğunun altını çizdi.

Kırışık, Sağlıkfest yaparak bu değişimi anlama, tanıma ve değişime önderlik edebilecek yeni yaklaşımlar, teknolojiler ve fikirler geliştirme aşamasında çalışmalara başladıklarını, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ile bu alanında çok güçlü bir üniversite olduklarını dile getirdi.

"Sağlık alanındaki bu gücümüzden, üniversitedeki birikimimizden, akademik tecrübelerimizden de istifade ederek Sağlık Bilimleri Festivali'ni Türkiye'de ilk defa yapma ve bunu sahada uygulama kararı aldık." diyen Kırışık, şöyle konuştu:

"Sosyalfest'te olduğu gibi farklı üniversitelerle işbirliği içerisinde, kurumsal destekleyici ve paydaşlık protokolleri yaparak, sponsorluklar oluşturarak Sağlıkfest'ti de gerçekleştirme kararlılığındayız. 6-7 Kasım'da Karabük Üniversitesi kampüsümüz içerisinde stantlarımızın, etkinliklerimizin olduğu hem de yarışmalarımızın yapıldığı formatla bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Kırışık, akademisyenlerle yapılan görüşmeler neticesinde yapay zeka takımı kurduklarını bildirerek, "Sağlıkta teşhis, tetkik ve tedavi gibi süreçlerin planlanmasında sağlık personeli sayımızın yeterli olmadığını, hem eğitim hem de tedavi, teşhis süreçlerinde çalıştığı için ağır bir iş yükü ile karşılaştığını biliyoruz. Bu anlamda yapay zekanın bu süreçlerde kullanımının oldukça yaygınlaşacağını, hayatımızın her alanına yapay zekanın dahil olacağını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Festival kapsamında lise, lisans, lisansüstü ve serbest olmak üzere 4 kategoride yarışma açacaklarını aktaran Kırışık, "Türkiye'nin, yeni yüzyılda yenilikçi yaklaşımlarla, yenilikçi teknolojilerle dünyaya liderlik edebileceği, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu sağlıkta da gerçekleştirebileceği bir aşamaya, bir hedefe ulaşmak istiyoruz. Ülkemizin yeni yüzyılda, 'Türkiye Yüzyılı'nda sağlık alanında lider olabilmesi için başlatmış olduğumuz bu sürece hepinizin katkı ve desteklerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.