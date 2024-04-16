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BİLİM-TEKNOLOJİ

Okyanusların ısınması dünya çapında mercanların dördüncü kez ağarmasına sebep oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Uluslararası Mercan Resifleri Girişimi, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınmasının mercan resiflerinin dünya genelinde dördüncü defa ağarmasına sebep olduğunu bildirdi.

Okyanusların ısınması dünya çapında mercanların dördüncü kez ağarmasına sebep oldu
Yayınlanma Tarihi: 16.4.2024 08:50:35 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 08:50

NOAA ve Uluslararası Mercan Resifleri Girişimi tarafından mercan resiflerine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şubat 2023'ten beri yapılan gözlemler sonucunda 53 ülke ve bölgedeki mercan resiflerinin ağardığı kaydedildi. Bu gelişmenin dünya genelinde dördüncü ağarma vakası olduğu belirtildi.

Mercan ağarmasının, stres altındaki mercanların besin kaynakları olan ve onlara renklerini veren algleri dışarı atmasıyla meydana geldiği ifade edildi. Bu durumun şiddetli ve uzun süreli olması halinde mercanların ölebileceği aktarıldı.

Mercanların ağarmasının farklı bölgelerde zaman zaman meydana geldiği ancak küresel ölçekte ağarma ilan edilebilmesi için büyük okyanusların her birinde önemli ağarmanın belgelenmesi gerektiği kaydedildi.

NOAA Mercan Resifi Birimi Gözlem Koordinatörü Derek Manzello, "Okyanuslar ısınmaya devam ettikçe mercan ağarması daha sık ve şiddetli hale geliyor." ifadesini kullandı.

Dünya genelindeki son küresel mercan ağarması 2014-2017 döneminde meydana gelmişti.

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Etiketler NOAA Mercan Resifi Birimi ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ( Derek Manzello Uluslararası Mercan Resifleri Girişimi

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