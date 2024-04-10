Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Intel, yeni yapay zeka çipini tanıttı

Intel, rakiplerine göre "performansı ve verimliliği daha yüksek" olan "Gaudi 3" isimli yeni yapay zeka çipini tanıttı.

Intel, yeni yapay zeka çipini tanıttı
Yayınlanma Tarihi: 10.4.2024 16:53:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 16:53

Intel, "Intel Vision 2024" konferansında, Nvidia'nın yapay zekaya güç veren yarı iletkenler alanındaki hakimiyetini hedef alan yeni çipini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada da kurumsal üretken yapay zekaya performans, açıklık ve seçenek sunmak için tanıtılan "Gaudi 3" çipi hakkında bilgi verildi.

İşletmelerin, üretken yapay zekayı pilot aşamadan üretim aşamasına kadar ölçeklendirmenin yollarını aradığına işaret edilen açıklamada, bunun yapılması için karmaşıklık, parçalanma, veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini de karşılayan Gaudi 3 gibi performanslı, maliyet ve enerji açısından verimli işlemciler üzerine kurulu hazır çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gaudi 3'ün Nvidia H100 ile karşılaştırıldığında belirli büyük dil modellerini ortalama yüzde 50 daha hızlı eğitmesinin, ortalama yüzde 50 daha iyi çıkarım ve ortalama yüzde 40 daha iyi güç verimliliği sağlamasının öngörüldüğü öne sürülerek, 2024'ün ikinci çeyreğinde Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro dahil olmak üzere orijinal ürün üreticilerinin kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Google da ilk özel Arm tabanlı işlemcisi "Google Axion"u tanıtırken, performans ve enerji verimliliği sunan çipin bu yılın sonlarında Google Cloud müşterilerinin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Giderek rekabetin arttığı yapay zeka çip pazarında, Nvidia'nın pazar payının yüzde 80 olduğu tahmin ediliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler google Dell Technologies HPE Google Cloud Lenovo Intel Vision 2024 Nvidia H100 Supermicro Google Axion Intel Gaudi 3 Nvidia

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN