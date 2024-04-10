Intel, yeni yapay zeka çipini tanıttı

Intel , rakiplerine göre "performansı ve verimliliği daha yüksek" olan " Gaudi 3 " isimli yeni yapay zeka çipini tanıttı.

Intel, "Intel Vision 2024" konferansında, Nvidia'nın yapay zekaya güç veren yarı iletkenler alanındaki hakimiyetini hedef alan yeni çipini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada da kurumsal üretken yapay zekaya performans, açıklık ve seçenek sunmak için tanıtılan "Gaudi 3" çipi hakkında bilgi verildi.

İşletmelerin, üretken yapay zekayı pilot aşamadan üretim aşamasına kadar ölçeklendirmenin yollarını aradığına işaret edilen açıklamada, bunun yapılması için karmaşıklık, parçalanma, veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini de karşılayan Gaudi 3 gibi performanslı, maliyet ve enerji açısından verimli işlemciler üzerine kurulu hazır çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gaudi 3'ün Nvidia H100 ile karşılaştırıldığında belirli büyük dil modellerini ortalama yüzde 50 daha hızlı eğitmesinin, ortalama yüzde 50 daha iyi çıkarım ve ortalama yüzde 40 daha iyi güç verimliliği sağlamasının öngörüldüğü öne sürülerek, 2024'ün ikinci çeyreğinde Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro dahil olmak üzere orijinal ürün üreticilerinin kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Google da ilk özel Arm tabanlı işlemcisi "Google Axion"u tanıtırken, performans ve enerji verimliliği sunan çipin bu yılın sonlarında Google Cloud müşterilerinin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Giderek rekabetin arttığı yapay zeka çip pazarında, Nvidia'nın pazar payının yüzde 80 olduğu tahmin ediliyor.