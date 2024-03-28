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BİLİM-TEKNOLOJİ

Teknopark İstanbul, ASELSAN ile Deepdefence Hızlandırma Programı'nı başlattı

- Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy: - "Girişimcilerimizi destekleyerek ülkemizin savunma teknolojileri alanındaki gücünü artırmasına katkı sağlamak istiyoruz"

Teknopark İstanbul, ASELSAN ile Deepdefence Hızlandırma Programı’nı başlattı
Yayınlanma Tarihi: 28.3.2024 11:03:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:03

Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla ASELSAN ortaklığında savunma teknolojilerine odaklanan girişimler için Deepdefence Hızlandırma Programı'nı başlattı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Deepdefence, savunma teknolojileri alanında ya da savunma teknolojilerine uyarlanabilecek alanlarda çalışan girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi iş fikirlerinin prototip geliştirme, ticarileşme, büyüme ve globalleşme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında girişimcilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra, ASELSAN'ın vereceği teknik mentörlüğü de kapsayan mentörlük desteği, ASELSAN'ın müşteri olabileceği durumlarda ilk müşteri olma ve ürün/prototip doğrulama desteği, laboratuvar ve altyapı desteği, Cube Incubation kuluçka merkezi imkanlarına erişim, kamu hibe programları için danışmanlık, yatırım fonlarına erişim, pazarlama ve tanıtım desteği ile uluslararası hızlandırma programlarına erişim destekleri sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, küresel ölçekte tanınan bir merkez haline gelen Teknopark İstanbul'da, girişimcileri destekleyerek Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki gücünü artırmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "ASELSAN gibi bu konuda öncü bir kurum ile girişimcilerimize bu alanda yepyeni ufuklar açacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Etiketler ASELSAN Cube Incubation Türkiye Muhammet Fatih Özsoy Teknopark İstanbul

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