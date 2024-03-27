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BİLİM-TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama:

- "Savunma Sanayii Başkanlığının, İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır"

Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama:
Yayınlanma Tarihi: 27.3.2024 09:50:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:50

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyetin bulunmadığını açıkladı.

SSB'nin konuya ilişkin X'teki paylaşımında, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığının, İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Etiketler Gazze savunma sanayii başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Filistin İsrail Savunma Sanayii Başkanlığının cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanlığı

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