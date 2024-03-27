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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu

Bayraktar TB3 SİHA ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu
Yayınlanma Tarihi: 27.3.2024 09:45:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:45

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.
- Milli SİHA, milli kamera
İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.
Böylece, Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.

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Etiketler Tekirdağ ASELSAN bayraktar akıncı tiha Bayraktar TB3 SİHA Bayraktar TB3 Bayraktar TB3 SİH

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