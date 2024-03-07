Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka" paneli düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, eğitimde yapay zekanın önemli bir yere konumlandığını söyledi.

Yapay zekanın hem öğretmen hem de öğrencilerin işini kolaylaştıracağına işaret eden Gümüş, "Yapay zekayı, öğrencinin işini kolaylaştıracak, gelişimine yardımcı olacak şekilde nasıl kullanabiliriz? Sizlerle fikir alışverişiyle bu sistemi kuracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Panel yöneticisi Prof. Dr. Murat Pektaş ise kullanımı yaygınlaşan yapay zekanın, eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yücel Kaya ise eğitimde yapay zeka kullanımının önemini vurguladı.

Yapay zekanın öğretmenin yerini alıp almayacağının tartışma konusu olduğunu dile getiren Kaya, "Bilgisayar ve internet ilk çıktığında da böyle bir kaygı olmuştu. Yapay zeka öğretmenlerimizin yerini almaz. En azından yakın gelecekte böyle bir şey görünmüyor. Yapay zekada ücretsiz şekilde işinizi kolaylaştıracak çok fazla özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Yapay zekanın öğretmen ve öğrenciye internetten daha fazlasını sunduğu nokta, sizi çok iyi anlaması." diye konuştu.

Yapay zekanın eğitim ve başarıyı olumlu etkileyeceğini ancak bunun "anahtarının" da öğretmenler olacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz bunu ne kadar iyi kullanırsa o kadar iyi bir performans artışı görecek. Yapay zeka öncesinde Google'a bir şey yazdığınızda bir sonuç çıkıyordu ama burada çok daha esnek, çok daha insan gibi bir teknolojiden bahsediyoruz. Yapay zekanın başarıyı artırmaması mümkün görünmüyor, eğer öğretmenlerimiz yapay zekayla haşır neşir olur ve doğru soruyu sorarsa."

Panel, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan, Ostim Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Şimşek ile bir teknoloji firmasının ortağı Mustafa Yıldız'ın sunumuyla sona erdi.