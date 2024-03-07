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BİLİM-TEKNOLOJİ

Dinozor çağında yaşamış "korkunç yüzlü" dev deniz kertenkelesi türü keşfedildi

İngiltere'de bilim insanları, Fas'ta buldukları iskelet kalıntılarının yaklaşık 66 milyon yıl önce okyanusta yaşamış yeni bir deniz kertenkelesi türüne ait olduğunu tespit etti.

Dinozor çağında yaşamış korkunç yüzlü dev deniz kertenkelesi türü keşfedildi
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2024 10:35:13 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:35

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Bath Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'ın Khouribga şehrindeki bir madende buldukları iskelet kalıntılarını inceledi.

Kalıntıların yaklaşık 8 metre uzunluğunda, "korkunç yüzü ve bıçak gibi dişleri" olan mosazor familyasından yeni bir türe ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu deniz kertenkelesinin, Fas kıyılarında, Atlantik Okyanusu'nda besin zincirinin tepesindeki yırtıcılardan biri olduğunu ifade etti.

Kalıntıları bulunan deniz kertenkelesinin yaklaşık 66 milyon yıl önce tyrannosaurus rex (T-rex) gibi dinozorlarla aynı dönemde yaşamış olabileceğini kaydeden araştırmacılar, keskin dişleri nedeniyle bu mosazor türüne "khinjaria acuta" adını verdi.

Bilim insanları, bu ismi Arapça "hançer" anlamına gelen "khinjar" ve Latince "keskin" anlamına gelen "acuta" kelimelerin birleşimiyle oluşturdu.

Mosazorların, dinozorlar döneminde Antarktika'da yaşayan ve nesli tükenen büyük deniz sürüngenleri olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

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Etiketler Fas İngiltere Atlantik Okyanusu Antarktika Bath Üniversitesinde Science Direct Arapça tyrannosaurus rex Latince dinozor

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