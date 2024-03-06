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BİLİM-TEKNOLOJİ

Sanayide çalışan kişi başına üretim 2023'ün son çeyreğinde arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,85 yükseldi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim 2023’ün son çeyreğinde arttı
Yayınlanma Tarihi: 6.3.2024 09:40:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,85 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise söz konusu dönemde bir önceki döneme göre yüzde 0,10 düştü.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,19, çeyreklik bazda yüzde 0,31 artış gösterdi.

- En fazla yıllık artış dayanıksız tüketim malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 2 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 0,3 ile ara malı üretiminde oldu.

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Etiketler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ara malı dayanıksız tüketim malı Takv

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