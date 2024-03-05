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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi

Bayraktar TB2 SİHA’lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi
Yayınlanma Tarihi: 5.3.2024 11:57:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:57

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek, "Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bugünün tarihi bir gün olduğunu, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldığını aktardı.

Kuçova Hava Üssü'nün açılışının, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu. Saygıdeğer Başbakan Edi Rama'nın vizyoner liderliği ve değerli Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin güçlü işbirliği ile Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi."

Haluk Bayraktar, "Bayraktar TB2 SİHA'larımızın bu stratejik noktada görev alması, Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi." ifadesini kullanarak, Baykar olarak yenilikçi teknolojileriyle, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Etiketler Edi Rama Niko Peleshi Arnavutluk Avrupa NATO Taktik Hava Üssü Balkan NATO Kuçova Hava Üssü Haluk Bayraktar Balkanlar Arnavutluk Savunma

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