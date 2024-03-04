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BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek

TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak.

TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
Yayınlanma Tarihi: 4.3.2024 08:54:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:54

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel istihdam edilecek.

İlan kapsamında 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında (https://esube.iskur.gov.tr) yer alıyor.

İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak.

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Etiketler Türkiye İş Kurumu Kocaeli Resmi Gazete TÜBİTAK

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