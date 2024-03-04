Bilişim Vadisi’nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor

Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan faydalanan Cowealthy Teknoloji, 2021 yılında faaliyete başladı.
Bilişim Vadisi'nde 1000 metrekare alanda kurulu firmanın geliştirdiği ürünler, çiftlik hayvanlarının bireysel verilerinin yapay zekayla işlenerek verimlilik artışına yönelik çözümler sunuyor.
Ürünlerini iç pazarın yanı sıra bu yıl içerisinde ABD ve Avrupa'ya da göndermeye hazırlanan firma, yıl sonuna kadar 3 bin teknoloji ürün üreterek 2 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.
- "Geliştirdiğimiz teknolojik ürünler çiftçilere verimlilik konusunda katkı sağlıyor"
Firmanın kurucu ortağı Melih Ertürk, "hassas tarım" alanına yönelik süt çiftlikleri için yapay zeka destekli ürünler ürettiklerini, bunların arasında "sürü yönetim programı"nın, hayvanların takibi yapılan küpelerin, sağımhanelerde kullanılan "süt ölçerler"in ve sağımhane yöneticileriyle ilgili cihazların geldiğini söyledi.
Hayvanlara takılan küpelerden toplanan verilerin sürü yönetim programı tarafından yapay zekayla işlendiğini anlatan Ertürk, hayvanların sağlığıyla ilgili üreticilere bilgi sağlandığını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda onlara çözüm önerileri sunulduğunu kaydetti.
Ertürk, geliştirdikleri teknolojik ürünlerin çiftçilere verimlilik konusunda katkı sağladığına işaret ederek, hayvanların sıcaklık stresini azaltarak üretim miktarının artırılmasına yönelik soğutma ekipmanları da yaptıklarını dile getirdi.
Yapay zeka destekli ürünlerle üreticilerin, hayvan hasta olmadan önce uyarıldığını aktaran Ertürk, "Hayvanın doğru zamanda tohumlanması sağlanıyor. Hava durumunda kaynaklı sıcaklık stresinde de çatı altı fanlar çalıştırılıyor ve üretim maksimize ediliyor." dedi.
Ertürk, Türkiye'de küçük, orta ölçekli ve büyük çiftliklerin çalışma alanlarında bulunduğunu belirterek, dış pazarlara da açılmayı hedeflediklerini ifade etti.
Tohum aşamasından seri A aşamasına kadar sivil teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapma stratejisiyle oluşturulan Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan faydalanan 12 firmadan biri olduklarını kaydeden Ertürk, "Bilişim Vadisi, ticari atılım yapmak isteyen startuplara köprü vazifesi görüyor. Fikirlerini bir ürüne dönüştürmek, o ürünü ticari bir ürün olarak pazarda ihracata dönüştürmek isteyen firmaların buluştuğu bir ekosistem." ifadesini kullandı.
Bilişim Vadisi'nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor
Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, süt ve besi hayvancılığı sektöründe verim artışının sağlanmasına yönelik yapay zeka destekli ürünler geliştiriyor.