Bilişim Vadisi'nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, süt ve besi hayvancılığı sektöründe verim artışının sağlanmasına yönelik yapay zeka destekli ürünler geliştiriyor.