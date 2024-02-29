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Anasayfa Bilim-Teknoloji Digital Science, “Dimensions Research GPT” adlı yeni ürününü duyurdu

Digital Science, “Dimensions Research GPT” adlı yeni ürününü duyurdu

Yayınlanma Tarihi: 29.02.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:32
Digital Science, Dimensions Research GPT adlı yeni ürününü duyurdu

Digital Science teknoloji şirketi, araştırma veri tabanı Dimensions'ı kullanan, ChatGPT ara yüzüyle erişilen "Dimensions Research GPT" adlı yeni ürününü duyurdu.

Globe Newswire sitesinin haberine göre, en büyük araştırma veri tabanlarından biri olan Dimensions'ın, ChatGPT'nin ücretli versiyonunu kullanan abonelerine sunulduğu Dimensions Research GPT, kullanıcıların basit arama terimleri yerine kompleks cümleler ve anahtar kelimeler ile var olan araştırmaları aramasına olanak sağlıyor.

Dimensions Research GPT, Dimensions'da mevcut olan kamuya açık milyonlarca içeriği ve araştırmayı, ChatGPT platformu aracılığıyla kullanıcılara sunarken, kullanıcıların yaptığı aramaları link aracığıyla Dimensions'a yönlendirebiliyor.

Söz konusu ürün, Dimensions'ın veri tabanındaki tüm çalışmaları, klinik deneyleri ve patentleri, kullanıcılara sunuyor. Örnek olarak, kullanıcılar Dimensions Research GPT ile ChatGPT'ye "sıtma aşısı üzerine yapılmış klinik deneyleri göster" komutu ardından "bu klinik deneyleri destekleyen araştırma makalelerini göster" komutu ile istenilen konuya ilişkin çalışmalara erişebiliyor.

Digital Science Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Hook, "Bu aracın amacı sadece soruların yanıtlanması değil, araştırmaları daha geniş bir bağlamda keşfetmek için yeni bir yol sunmaktır." ifadesini kullandı.

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