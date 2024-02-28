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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin'de yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı

Çin'de, yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu.

Çin’de yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı
Yayınlanma Tarihi: 28.2.2024 09:46:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:45

Devlet televizyonu ve radyolarını bünyesinde bulunduran Çin Medya Grubunun (CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

Sanat tasarımından animasyona ve yapım sonrası işlemlerine kadar yapay zekayla üretilen çizgi dizi, ülkede bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

Klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

Yapımda, ABD'li üretken yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı.

CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.

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Etiketler ABD Çin Medya Grubu Çin Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı OpenAI Qianqiu Shisong

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