Honor yapay zeka stratejilerini MWC 2024’te tanıttı

Honor, MWC 2024'te Honor Magic6 Pro ve yapay zeka destekli bilgisayarı Honor MagicBook Pro 16'yı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, yapay zeka teknolojisine ilişkin gerçekleştirdiği işbirlikleri ve teknolojik iletişim stratejisinin lansmanını yaptı.

Şirket, Honor Magic6 Pro'nun küresel lansmanın yanı sıra insan merkezli deneyimleri güçlendirmek için platform düzeyinde yapay zekayla donatılmış en yeni AIPC'si Honor MagicBook Pro 16'yı da duyurdu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Honor Device Co. Ltd. Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, şirket olarak, yapay zeka çağında tüketicilerin arzularını ve sorunlu noktalarını ele almak için açık ve sorunsuz bir deneyim sunan insan merkezli yenilikler sunduklarını belirtti.

İnsan-cihaz etkileşiminde sınırları aşarken, yapay zeka yetenekleriyle kullanıcı deneyiminde devrim yarattıklarını ifade eden Zhao, "Honor olarak akıllı telefonların ve yapay zeka bilgisayarının küresel lansmanını duyurmaktan son derece mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

- Honor Magic Serisi'nin en son üyesi Honor Magic6 Pro

Açıklamada verilen bilgiye göre, Honor Magic Serisi amiral gemisi segmentinin en son üyesi olan Honor Magic6 Pro, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zeka destekli kullanıcı deneyimlerinde gelişmeler sunuyor.

Honor Magic6 Pro, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş, sezgisel bir deneyim sunuyor. Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına basit bir dokunuşla, Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunmak için genişliyor, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim sağlıyor ve maksimum üretkenlik için birden fazla uygulama arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Şirket, önceki nesle göre 28 kat daha büyük bir veritabanıyla eğitilmiş yapay zeka modeliyle desteklenen yeni ve geliştirilmiş Honor Falcon Kamera Sistemi'ni, Honor Magic6 Pro'da sundu.

Honor Magic6 Pro, ekran düşme direncindeki iyileştirmelerle öne çıkıyor.

Yeni nesil elektrikli araç (EV) endüstrisinden ilham alan şirket, enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir batarya yönetim yonga seti olan Honor E1'le tamamen yeni Honor İkinci Nesil Silikon-Karbon Batarya'yı Honor Magic6 Pro'ya getiriyor.

Şirket, işletim sistemleri arasındaki işbirliğini güçlendirme gücüne sahip yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı Honor MagicBook Pro 16'yı da kullanıcılarıyla buluşturdu.

Honor MagicBook 16 Pro, MagicRing ile Honorakıllı telefonları, PC'leri ve tabletleri arasında bildirim paylaşmayı ve senkronize etmeyi zahmetsiz hale getirerek kullanıcılarına erişilebilirlik sağlıyor.