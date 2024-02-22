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BİLİM-TEKNOLOJİ

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldı

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldı
Yayınlanma Tarihi: 22.2.2024 09:34:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:34

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil: "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı"

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

Kotil, KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Temel Kotil, paylaşımında, "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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Etiketler Temel Kotil Recep Tayyip Erdoğan Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel

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