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BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Niğde'de öğrenci ve akademisyenlerle buluştu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "öğrenci ve akademisyen buluşması" programına katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Niğde’de öğrenci ve akademisyenlerle buluştu
Yayınlanma Tarihi: 20.2.2024 08:49:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 08:48

Üniversitenin Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda Mandal, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek soruları cevapladı.

TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında bilgi veren Mandal, Niğde'de 552'si üniversite öğrencisi, 8'i sanayi ile yürütülen proje başvuruları aldıklarını söyledi.

Niğde'nin, öğrenci başvurularında Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Kazanıp kazanmamanın ötesinde yola çıkmak önemli. Girişimcilik çok geniş bir kavram. Bu coğrafya, kültür buna çok yatkın ama burada konuşacağımız konu daha fazla bilim ve teknoloji temelli girişimcilik. Bu programımızın en büyük özelliği arkadaşlarımız; lisans veya ön lisans esnasında 'benim bir fikrim var, bu fikrimi projelendirdim ve o projenin yürütücüsü benim'; bunu söylüyor. Tabii ki bir danışman var ama yürütücüsü benim. Projesi desteklendiği zaman desteği direkt öğrencimizin hesabına yatıracağız. Hocaya, üniversiteye değil. Bilimsel ve teknolojik bir proje yürütmek fen, sağlık, sosyal ve beşeri birimler tüm alanlarda aynı zamanda da projeyi yönetmek, mali anlamda yönetmek zamanı gelince gelişme raporunu, sonuç raporunu vermek, ihaleye çıkmak, satın alma yapmak, o paranın hesabını TÜBİTAK'a vermek; bunların girişimcilik odaklı bir süreç için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum."

Vali Cahit Çelik de TÜBİTAK desteklerinin, akademisyenler ve öğrenciler için fikirlerinin hayata geçirilmesinde çok kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Üniversitenin ilerleyen dönemlerde TÜBİTAK ve diğer desteklerden daha fazla yardım alacağını düşündüğünü anlatan Çelik, "Niğde tarım kenti ama aynı zamanda özellikle teknoloji anlamında ciddi atılım içerisinde. Organize sanayi bölgemiz içerisinde sadece klasik üretim yapan firmalar değil aynı zamanda yüksek teknoloji üreten firmalar da var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Cevahir Uzkurt ise teknoloji tabanlı girişimciliğin bir ülkenin gelişmesinde, ekonomisinin, sanayisinin daha yüksek teknolojili alanlara dayandırılması açısından son derece kıymetli olduğuna işaret etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversitenin birçok alanda bilim, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojide öncü olduğunu, son yıllarda çok önemli başarılara imza attığını bildirerek, katılımcılara teşekkür etti.

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Etiketler Niğde Türkiye Cevahir Uzkurt Hasan Mandal Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hasan Uslu TÜBİTAK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde

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