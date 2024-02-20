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BİLİM-TEKNOLOJİ

Gök bilimciler, "evrenin en parlak cismi" olduğunu düşündükleri bir kuasar keşfetti

Gök bilimciler, "evrendeki en parlak cisim olduğunu tahmin ettikleri" Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfi yaptı.

Gök bilimciler, evrenin en parlak cismi olduğunu düşündükleri bir kuasar keşfetti
Yayınlanma Tarihi: 20.2.2024 08:49:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 08:46

Avustralya ve Şili'den bilim insanlarından oluşan bir ekip, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucu "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi kuasara ilişkin çarpıcı detaylar buldu.

Gök bilimciler, araştırmalar sonrası, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna vardı.

Söz konusu kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu kaydeden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu da tespit etti.

Araştırmanın detayları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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Etiketler Avustralya Nature Astronomy dünya Atacama Çölü Güneş Şili

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