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BİLİM-TEKNOLOJİ

Türk zırhlı araç ailesinin ALPHA'sı geliyor

Türk zırhlı araç ailesinin ALPHA’sı geliyor
Yayınlanma Tarihi: 14.1.2024 10:26:12 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:24

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni nesil 8X8 zırhlı muharebe aracına PARS ALPHA ismi verildi.

Önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS'nin ilk kez PARS X ismiyle görünür olan zırhlı aracının uluslararası lansmana hazırlanıyor.

PARS araç ailesinin yeni üyesine PARS ALPHA adı verildi. Yeni nesil zırhlı muharebe aracının lansmanı Suudi Arabistan'da 4-8 Şubat'ta düzenlenecek

World Defense Show'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle PARS ALPHA ilk kez vitrine çıkacak.

Yüksek hareket kabiliyeti, sürati ve koruma seviyesiyle kullanıcısı için fark yaratacak PARS ALPHA 8X8 en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.

PARS ALPHA'nın sahip olduğu özellikler uluslararası pazarlarda iddialı bir seçenek oluşturacak.

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Etiketler Suudi Arabistan World Defense Show FNSS Türk Savunma Sanayisi Türk

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