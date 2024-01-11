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BİLİM-TEKNOLOJİ

Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi ürünü yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) AKSUNGUR, yurt içinde ve dışında yeni görevlere hazırlanıyor.

Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
Yayınlanma Tarihi: 11.1.2024 16:43:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 16:41

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

İlk saha görevine 2021'in ikinci çeyreğinde başlayan AKSUNGUR, Ekim 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

AKSUNGUR, geçen sürede yurt içinde ve dışında farklı kullanıcıların hizmetine sunuldu, çeşitli faydalı yüklerle yeni yeteneklerle donatıldı.

AKSUNGUR'un Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sayısı artarken ihracat faaliyetleri de hız kazandı. Milli İHA'nın satışı gerçekleştirilen ülke sayısı 3'e çıktı. AKSUNGUR için birkaç ülkeyle de ciddi müzakereler yürütülüyor.

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'nın toplam uçuş saati ise 20 bini aştı.

YERLİ MOTORLARLA REKORLAR KIRIYOR

AKSUNGUR'a TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nun entegrasyonunda son aşamaya gelindi. AKSUNGUR, yerli motorla yaptığı performans testlerinde 41 saat uçuş süresine ulaştı. Bu aynı zamanda TEI-PD170 motorunun uçuş rekoru olarak kayıtlara geçti.

Testlerin tamamlanmasının ardından AKSUNGUR, bu yıl ilk kez yerli motorla envantere girecek.

AKSUNGUR, sahip olduğu özelliklerle tüm hava koşullarında keşif ve taarruz görevlerinde önemli rol alacak ve çeşitli mühimmat lojistiğine katkı sağlayacak.

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Etiketler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri

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