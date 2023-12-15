Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milletimizin heyecanla beklediği Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Ax-3 programı kapsamında gerçekleştireceği uzay misyonunun tarihi 9 Ocak 2024 olarak belirlendi." dedi.

Swissotel'de düzenlenen iklim etkinliği öncesi gazetecilere, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Türk astronotun İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmiş olacağını söyledi.

"Milletimizin heyecanla beklediği Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın Ax-3 programı kapsamında gerçekleştireceği uzay misyonunun tarihi 9 Ocak 2024 olarak belirlendi. Astronotumuz ilk Türk uzay bilim misyonuna da imza atmış olacak." diyen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Daha öncede ifade etmiştik. Bu misyon kapsamında Türk bilim insanlarının teklif ettikleri onlarca bilimsel proje arasından seçilen 13 farklı bilimsel deney uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca Alper Gezeravcı tarafından gerçekleştirilmiş olacak. Böylelikle ilk Türk uzay misyonu hem küresel bilim literatürüne hem de Türkiye'nin uzay bilim alanında gerçekleştireceği çalışmalara ilham kaynağı olmuş olacak. Gerçekleştirilecek 13 farklı bilimsel projenin biri Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan proje buda gerçekleştirdiğimiz uzay misyonunun gelecek nesillerimize örnek olması özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için ilham kaynağı olabilmesi adına bizim için çok değerli olacak. Türkiye'nin ilk astronotunun gerçekleştireceği bu yolculuğun bu bilim misyonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye yüzyılına yakışan bir proje olacağını ümit ediyor milletimizin inşallah bundan sonra uzay alanında gerçekleştireceği çalışmalar içinde bir başlangıç niteliğinde taşımasını umuyorum."

Kacır şöyle devam etti:

"Astronotumuz fiziki, psikolojik ve teknik hazırlıklara başlamıştı. Biz bu süreci bir açık çağrıyla başlatmıştık ve 30 bine yakın vatandaşımız Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmak için başvurmuştu. Bu vatandaşlarımız arasından temel kriterleri sağlayan 500'e yakın vatandaşımız aslında seçme sürecine dahil edildi. Yoğun fiziki ve psikolojik testler neticesinde 2 Türk astronot adayımız belirlenmiş oldu ve bu astronot adaylarımızın bu yıl nisan ayında gerçekleştirdiğimiz Teknofest'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimizle tanıştırdı. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever. Alper Gezeravcı hava kuvvetlerimizde yetişmiş bir pilotumuz. Bu açıdan havacılıkla zaten çok yoğun bir ilişkisi var. Havacılık alanında muazzam bir tecrübesi keza diğer astronot adayımız Tuva Cihangir Atasever de Roketsan mühendislerinden biri."

Kacır, milli teknoloji hamlesinin bugüne kadar Türk mühendisleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omuz omuza gerçekleştirdiği bir başarı hikayesi olmasının da sembolü niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Belirlenme döneminin akabinde özellikle bilimsel deneylerle ilgili çalışmaları başlattıklarını belirten Kacır, "50'ye yakın bilimsel deney teklifini Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK olarak bilim insanlarımızdan topladık ve bunlar arasında yapılan değerlendirme ile biyoloji, genetik, tıp malzeme bilimi gibi alanlarda 13 farklı bilim deneyi tespit edildi. Bilim deneylerinin gerçekleştirilmesine yönelik eğitimler Türkiye'de farklı üniversitelerde tanımlandı ve astronotumuz uzay yolcuğunun başlangıç noktası olacak ABD'ye seyahat etti." dedi.

Misyona 2 hafta kala Türk astronotun karantinaya gireceğini belirten Kacır, "Nihayetinde 9 Ocak'ta da diğer 3 astronotla birlikte inşallah bu misyon gerçekleşecek." diye konuştu.

- "Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak"

Uzay misyonu bağlamında yakın vakte kadar her an bir tarih değişikliğiyle karşılaşılabileceğini de hatırlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak. Bizim için bu çok kıymetli. Astronotların görev armaları oluyor. Üniformalarında taşıdıkları ve bizim de ilk Türk astronotun taşıdığı görev armasının özgün bir formda olmasını ve milletimizin umutlarıyla, tarihiyle ve geleceğiyle örtüşen olmasını arzu ettik. Bu anlayışla astronotumuzun taşıyacağı arma 8 köşeli Selçuklu Yıldızı olarak tasarlandı. Aynı zamanda armanın en belirgin yerinde ay yıldızlı bayrağımız var. Ay yıldızlı bayrağımızın hemen üzerinde Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı ve simgesi var. Yine 16 Türk devletini simgeleyen 16 yıldız içerisinde uzayda görünür vaziyette. Yine dünya haritası üzerinde Türkiye ile örtüşen turkuaz renkle Türkiye haritası da astronotumuzun taşıyacağı armada yer almış oldu. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu da yine armada alan bir diğer ifade. Böylelikle köklerden göklere çıktığımız bu yolculuğun en önemli unsurlarını ilk insanlı uzay misyonunda astronotumuzun iftiharla, gururla taşıyacağı armada simgelemiş olduk. Bunun da milletimiz tarafından beğenileceğini takdir göreceğini ümit ediyoruz. Astronot adayımız Alper bey ile toplantı gerçekleştirdim. Bana gerçekleştireceği 13 bilim deneyini çok detaylı şekilde anlattı.

Bunları da bugün, yarın önümüzdeki günlerde kamuoyumuz ile paylaşıyor olacağız ama şunu ifade edebilirim özellikle genetik alanında iddialı olmasını hedeflediğimiz bilimsel deneyler hazırlandı. Türk bilim insanları tarafından bütün bu deneylerin farklı yöntemlerle uluslararası uzay istasyonda astronotumuzun görev icra edeceği kapsülde bulunduğu süre boyunca gerçekleştirecek. Türkiye'nin milli uzay programı var. Milli uzay programında Türkiye uzay teknolojilerinde ve uzay biliminde kabiliyetlerini önümüzdeki 10 yıl içerinde büyük bir ivmeyle yükseltmeyi amaçlıyor. Ay misyonundan milli uydu programına bölgesel konumlama ve zamanlama sistemine kadar uzay alanında pek çok teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştiren programlar ve projeler uyguluyoruz ve biliyoruz ki; 600 milyar dolara erişen ve hızla 1 trilyon dolara çıkması öngörülen uzay ekonomisinden Türkiye olarak pay alabilecek bir kabiliyet setine sahibiz."