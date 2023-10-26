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BİLİM-TEKNOLOJİ

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

- Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik: - "Toplam bine yakın proje incelendi, 12 yılda milyonlarca dolar yatırım aldı projelerimiz. Yüz binlerce dolar ihracat yapan birçok projemiz var. Biz böyle yenilikçi büyük dönüşüme hizmet eden projeleri desteklemeye bu yarışmayla devam edeceğiz"

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Yayınlanma Tarihi: 26.10.2023 09:30:27 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 09:30

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinde dönüşüm olduğuna işaret ederek, "Bu dönüşümle yerli üretim kabiliyetimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Burada düzenlediğimiz yarışmayla 1,2 milyon liralık ödül veriyoruz." dedi.

OİB tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla bu yıl 12'incisi Bilişim Vadisi Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen geleneksel "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreninde bir konuşma yapan Çelik, 12 yılda bin kadar projeyi incelediklerini söyledi.

Çelik, otomotiv sektörüyle ilgili ihtiyaç duyulan temaları her sene belirleyerek projeler oluşturulmasını sağladıklarını kaydetti.

Türkiye otomotiv endüstrisinin direncini ve gücünü artırma üzerine sorunlu alanların üzerine giden temalar belirlediklerini ifade eden Çelik, "Geçtiğimiz yıl temamız şarj ve şarj bağlantılarını üzerineydi. Bu yılki temamız sürdürülebilirlik üzerineydi. Bildiğiniz gibi otomotiv endüstrisinde bir dönüşüm var. Bu dönüşümle yerli üretim kabiliyetimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

- "İlk 5 proje İTÜ Kuluçka Merkezine kendini geliştirebilecek"

Çelik, bu yıl projelere destek için 1,2 milyon lira ödül verdiklerini belirterek, yarışmada ilk 5'e giren projelere de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuluçka Merkezi'nde kendilerini geliştirme fırsatını sunduklarını kaydetti.

Çelik, "Toplam bine yakın proje incelendi 12 yılda milyonlarca dolar yatırım aldı projelerimiz. Yüz binlerce dolar ihracat yapan bir çok projemiz var. Biz böyle yenilikçi büyük dönüşüme hizmet eden projeleri desteklemeye bu yarışmayla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Sürdürülebilirlik şuanda bütün dünyanın peşinde koştuğu en önemli konuların başında geliyor"

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotivde sürdürülebilirliğin önemli olduğunu anlattı.

Dünyayı karbon salınımından temizleme görevleri olduğunu aktaran Burhanoğlu, sürdürülebilir hareketle ilgili hazırladıkları tema kapsamında gençlerden projeler aldıklarını belirtti.

Sürdürülebilir hareketliliğin önemine işaret eden Burhanoğlu, "Hareketlilik kavramı sürdürebilirliği en fazla etkileyen, karbon salınımı en fazla yapan endüstrilerden bir tanesi. Her ne kadar bu hareketlilik dünyaya özgürlük tanısa da bunun yanında da yarattığı karbondan dolayı da dünyayı temizleme görevimiz var. Biz bundan dolayı gençlerden yeni projeler bekledik. Bu fikirler doğrultusunda onlara yatırım yapma ve harekete geçirme arzusunda devam etti." ifadelerini kullandı.

Burhanoğlu, bu yıl ki yarışmanın Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle anlamlı olduğuna değinerek, ikinci yüzyılda gençlerin kendilerinden bayrağı alarak müreffeh bir Türkiye yaratıp dünyaya sürdürülebilirlik anlamında katkıda bulunup başarılı projelerle taçlandıracaklarını umut ettiklerini kaydetti.

Yarışma kapsamında dereceye giren projeler Newky, Wyseye, Driven AVS, ZGN Otonom, SuTech Otonom Teknoloji A.Ş. SuCooter olarak belirlendi.

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Etiketler İTÜ Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Bilişim Vadisi Kampüsü Türkiye otomotiv endüstri Baran Çelik

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