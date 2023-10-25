"İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı" Kocaeli'de düzenlenecek

MARİMDER'den yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım'da düzenlenecek konferansta, "hava kalitesi yönetimi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye, iklim krizi, küresel ısınma ve karbon ayak izi, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı, iklim krizi ve karbon salınımı önlemleri sürecinde enerji verimliliğinde pompaların rolü, yenilenebilir enerji kaynaklarının lisanslama süreçleri, sürdürülebilir dünya yolunda çevre mühendisliği, sürdürülebilir fabrika yönetimi ve yaşam döngüsü analizi" gibi alanlarda sunumlar yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'ın da katılması beklenen programda, çok sayıda akademisyen ve sektör uzmanı konuşma yapacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, konferansa katılanlar ile tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Konferans programına "www.sanayidekarbonzirvesi.com" adresinden erişilebilecek.