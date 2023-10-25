Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

"İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı" Kocaeli'de düzenlenecek

Kocaeli'de Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (MARİMDER) tarafından "İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz Konferansı" gerçekleştirilecek.

Yayınlanma Tarihi: 25.10.2023 18:44:04 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023 18:43

MARİMDER'den yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım'da düzenlenecek konferansta, "hava kalitesi yönetimi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye, iklim krizi, küresel ısınma ve karbon ayak izi, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı, iklim krizi ve karbon salınımı önlemleri sürecinde enerji verimliliğinde pompaların rolü, yenilenebilir enerji kaynaklarının lisanslama süreçleri, sürdürülebilir dünya yolunda çevre mühendisliği, sürdürülebilir fabrika yönetimi ve yaşam döngüsü analizi" gibi alanlarda sunumlar yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'ın da katılması beklenen programda, çok sayıda akademisyen ve sektör uzmanı konuşma yapacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, konferansa katılanlar ile tüm paydaşların karbon azaltma çabalarını yönetmelerine ve koordine etmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Konferans programına "www.sanayidekarbonzirvesi.com" adresinden erişilebilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Kocaeli KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı Ramazan Öztürk Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükakın Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği Seddar Yavuz Mehmet Fatih Kacır İklim Krizi Karbon Ayak İzi ve Biz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN