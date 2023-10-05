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BİLİM-TEKNOLOJİ

İstanbul Üsküdar'daki alan "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

İstanbul Üsküdar’daki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Yayınlanma Tarihi: 5.10.2023 10:07:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 10:06

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak ilan edildi. Sarıyer'debulunan Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki yaklaşık 47 bin 65 metrekarelik alan, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

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Etiketler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Üsküdar Resmi Gazete

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