TEKNOFEST İzmir'deki dikey rüzgar tüneli "serbest düşüş" heyecanı yaşatıyor

Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Çiğli Havaalanı'nda dün başlayan TEKNOFEST, çeşitli aktivitelerle sürüyor.

Paraşüt eğitimi amaçlı üretilen dikey rüzgar tüneli, festivalde büyük ilgi görüyor. Deneyim öncesinde kask ve gözlük takan, tulum giyen katılımcılar, tünelde 200 kilometre hızdaki rüzgara karşı, uçaktan atlamış gibi havada asılı kalıyor. Dikey rüzgar tünelini imal eden firmanın ürün müdürü Ahmet Kayaer, AA muhabirine, yerli ve milli bir sistem olan dikey rüzgar tünelinin, uçaktan atlandığında paraşütün açılıncaya kadarki zamanı simüle ettiğini söyledi. Ürünü askeri paraşüt eğitimi amaçlı ürettiklerini ifade eden Kayaer, bunun yanı sıra çeşitli programlarda eğlence amaçlı amatör kullanıcılara da açtıklarını bildirdi.



Kayaer, daha önce çeşitli TEKNOFEST'lere katıldıklarını belirterek, TEKNOFEST'in "ayakları yerden kesen festival" sloganına uygun bir aktivite sunduklarını dile getirdi.

- "Ayaklarımız yerden kesildi"



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği öğrencisi Hatice Nur Songül, TEKNOFEST'e ilk kez katıldığını, çok heyecan verici bir festival olduğunu ifade etti.

Festivalde kendi öğrenimi ile ilgili yeni ve farklı projeler gördüğünü, bunların motivasyonunu artırdığını kaydeden Songül, rüzgar tüneli deneyimine ilişkin "Gerçek anlamda nefes kesiciydi. Herkesin gelip burayı denemesini isterim. Gerçek anlamda TEKNOFEST ayakları yerden kesiyor. Burada da ayaklarımız yerden kesildi." dedi.

Isparta Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kamil Kınık, paraşüt atlayışlarına ilgisi olduğunu belirterek, "İlk defa burada serbest uçuş yaşadım. Uçaktan atlamak istiyordum. O hissiyatı yaşatıyor insana." ifadelerini kullandı.

Aynı liseden Havvana Sinem Topuç da havacılık merakının küçük yaşta havalimanı yakınındaki evlerinden izlediği uçaklarla başladığını dile getirdi.

İlk defa uçuş deneyimi yaşadığını belirten Topuç, "Çok zevkliydi. Aynı zamanda komikti. Bu tür aksiyonlu şeyleri sevdiğim için tam benlik bir şeydi. Bundan sonra paraşüt atlayışı yapmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Irmak İlknur Özcan ise tünele girerken sakin olsa da daha sonra çok heyecanlandığını söyledi. Çok eğlendiğini vurgulayan Özcan, tekrar "serbest düşüş" heyecanı yaşamak istediğini sözlerine ekledi.