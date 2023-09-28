Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

TEKNOFEST İzmir'deki dikey rüzgar tüneli "serbest düşüş" heyecanı yaşatıyor

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir kapsamında kurulan dikey rüzgar tüneli, katılımcılara uçaktan atlayan paraşütçülerin, paraşütleri açılmadan önce yaşadığı "serbest düşüş" tecrübesini sunuyor.

TEKNOFEST İzmir’deki dikey rüzgar tüneli serbest düşüş heyecanı yaşatıyor
Yayınlanma Tarihi: 28.9.2023 15:37:12 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 15:36

Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Çiğli Havaalanı'nda dün başlayan TEKNOFEST, çeşitli aktivitelerle sürüyor.
Paraşüt eğitimi amaçlı üretilen dikey rüzgar tüneli, festivalde büyük ilgi görüyor. Deneyim öncesinde kask ve gözlük takan, tulum giyen katılımcılar, tünelde 200 kilometre hızdaki rüzgara karşı, uçaktan atlamış gibi havada asılı kalıyor. Dikey rüzgar tünelini imal eden firmanın ürün müdürü Ahmet Kayaer, AA muhabirine, yerli ve milli bir sistem olan dikey rüzgar tünelinin, uçaktan atlandığında paraşütün açılıncaya kadarki zamanı simüle ettiğini söyledi. Ürünü askeri paraşüt eğitimi amaçlı ürettiklerini ifade eden Kayaer, bunun yanı sıra çeşitli programlarda eğlence amaçlı amatör kullanıcılara da açtıklarını bildirdi.

Kayaer, daha önce çeşitli TEKNOFEST'lere katıldıklarını belirterek, TEKNOFEST'in "ayakları yerden kesen festival" sloganına uygun bir aktivite sunduklarını dile getirdi.
- "Ayaklarımız yerden kesildi"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği öğrencisi Hatice Nur Songül, TEKNOFEST'e ilk kez katıldığını, çok heyecan verici bir festival olduğunu ifade etti.
Festivalde kendi öğrenimi ile ilgili yeni ve farklı projeler gördüğünü, bunların motivasyonunu artırdığını kaydeden Songül, rüzgar tüneli deneyimine ilişkin "Gerçek anlamda nefes kesiciydi. Herkesin gelip burayı denemesini isterim. Gerçek anlamda TEKNOFEST ayakları yerden kesiyor. Burada da ayaklarımız yerden kesildi." dedi.

Isparta Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kamil Kınık, paraşüt atlayışlarına ilgisi olduğunu belirterek, "İlk defa burada serbest uçuş yaşadım. Uçaktan atlamak istiyordum. O hissiyatı yaşatıyor insana." ifadelerini kullandı.
Aynı liseden Havvana Sinem Topuç da havacılık merakının küçük yaşta havalimanı yakınındaki evlerinden izlediği uçaklarla başladığını dile getirdi.
İlk defa uçuş deneyimi yaşadığını belirten Topuç, "Çok zevkliydi. Aynı zamanda komikti. Bu tür aksiyonlu şeyleri sevdiğim için tam benlik bir şeydi. Bundan sonra paraşüt atlayışı yapmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.
Irmak İlknur Özcan ise tünele girerken sakin olsa da daha sonra çok heyecanlandığını söyledi. Çok eğlendiğini vurgulayan Özcan, tekrar "serbest düşüş" heyecanı yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Anadolu Ajansı Hatice Nur Songül Havvana Sinem Topuç Irmak İlknur Özcan TEKNOFEST İZMİR Adana Teknofest Çiğli Havaalanı Isparta Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN