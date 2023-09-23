Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

ASELSAN'ın yeni yönetimi belli oldu

Elektromanyetik, mikrodalga ve anten teknolojileri, elektronik harp, devreler ve sistemler teorisi gibi alanlarda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercümend Arvas, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

ASELSAN’ın yeni yönetimi belli oldu
Yayınlanma Tarihi: 23.9.2023 10:32:00 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 10:34

ASELSAN'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas oldu. ASELSAN 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ercümend Arvas, Bekir Bayrakdar, Yavuz Çelik, Alparslan Kavaklıoğlu, Mustafa Murat Şeker, Ahmet Yozgatlıgil bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Salih Kul, Ebru Tümer ve İsmail Arı da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ercümend Arvas seçildi. Alpaslan Kavaklıoğlu Başkan Vekilliği, Yavuz Çelik ve Mustafa Murat Şeker de murahhas aza görevlerine getirildi.

- Arvas'ın akademik kariyeri ve uzmanlık alanı

Ercümend Arvas, 1953 yılında Van'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde, doktora eğitimini ise ABD Syracuse University'de 1983 yılında tamamladı. 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu.

Elektromanyetik, mikrodalga ve anten teknolojileri, elektronik harp, devreler ve sistemler teorisi gibi alanlarda çalışmalar yapan Arvas, yurt içinde ve dışında alanına liderlik eden birçok kurum ve kuruluşa danışmanlık verdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdüren Ercümend Arvas'ın çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyumda sunulmuş ve yayınlanmış makale/bildirisi, kitapları ve kitap bölümleri bulunuyor.

- Haluk Görgün veda etti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sona eren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, 6,5 yıldır parçası olmaktan onur duyduğu ASELSAN ailesindeki aktif görevinden ayrıldığını ifade etti.

"Hayatımın en güzel, en özel ama bir o kadar zorlu yıllarını sizlerle birlikte geçirdim. ASELSAN'ı hak ettiği daha iyisi için değiştirip, dönüştürebilmek amacıyla birlikte çok çaba sarf ettik." diyen Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz verdik ve verdiğimiz sözü tutabilmek için çok çalıştık. ASELSANımız ile değiştik, geliştik ve tüm sektörü de değiştirdiğimizi fark ettik. Çok yol kat ettik, çok şeyi inşa ettik, çok şeyi başlattık ve her şeyi çalışanlarımızla birlikte onların sahiplenmesiyle gerçekleştirdik.

Her anlamda değer üretmeye ve örnek olmaya çalıştık. Projelerimizle, teknolojilerimizle, yenilikçi ürünlerimizle, kurumsallaşma çalışmalarımızla, sosyal projelerimizle, millileşme odağımızla, tedarik yapılanmamızla, ihracata yönelik hamlelerimizle, insan odaklı yaklaşımımızla tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da ASELSANımızın çok büyük başarılara imza atacağından ve hep birlikte emanete sahip çıkılacağından en ufak bir şüphem yok.

Bana inandığınız ve benimle birlikte mücadele ettiğiniz için tüm yönetici arkadaşlarıma ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediniz. Savunma sanayimiz için hep birlikte mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz."﻿

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Yavuz  Çelik Van İsmail Arı Ebru Tümer Alparslan Kavaklıoğlu Bekir Bayrakdar Haluk Görgün Mustafa Murat Şeker Salih Kul Ahmet Yozgatlıgil Alpaslan Kavaklıoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ABD

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN