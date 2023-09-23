ASELSAN’ın yeni yönetimi belli oldu

Elektromanyetik, mikrodalga ve anten teknolojileri, elektronik harp, devreler ve sistemler teorisi gibi alanlarda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercümend Arvas, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

ASELSAN'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas oldu. ASELSAN 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ercümend Arvas, Bekir Bayrakdar, Yavuz Çelik, Alparslan Kavaklıoğlu, Mustafa Murat Şeker, Ahmet Yozgatlıgil bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Salih Kul, Ebru Tümer ve İsmail Arı da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ercümend Arvas seçildi. Alpaslan Kavaklıoğlu Başkan Vekilliği, Yavuz Çelik ve Mustafa Murat Şeker de murahhas aza görevlerine getirildi.

- Arvas'ın akademik kariyeri ve uzmanlık alanı

Ercümend Arvas, 1953 yılında Van'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde, doktora eğitimini ise ABD Syracuse University'de 1983 yılında tamamladı. 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu.

Elektromanyetik, mikrodalga ve anten teknolojileri, elektronik harp, devreler ve sistemler teorisi gibi alanlarda çalışmalar yapan Arvas, yurt içinde ve dışında alanına liderlik eden birçok kurum ve kuruluşa danışmanlık verdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdüren Ercümend Arvas'ın çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyumda sunulmuş ve yayınlanmış makale/bildirisi, kitapları ve kitap bölümleri bulunuyor.

- Haluk Görgün veda etti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sona eren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, 6,5 yıldır parçası olmaktan onur duyduğu ASELSAN ailesindeki aktif görevinden ayrıldığını ifade etti.

"Hayatımın en güzel, en özel ama bir o kadar zorlu yıllarını sizlerle birlikte geçirdim. ASELSAN'ı hak ettiği daha iyisi için değiştirip, dönüştürebilmek amacıyla birlikte çok çaba sarf ettik." diyen Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz verdik ve verdiğimiz sözü tutabilmek için çok çalıştık. ASELSANımız ile değiştik, geliştik ve tüm sektörü de değiştirdiğimizi fark ettik. Çok yol kat ettik, çok şeyi inşa ettik, çok şeyi başlattık ve her şeyi çalışanlarımızla birlikte onların sahiplenmesiyle gerçekleştirdik.

Her anlamda değer üretmeye ve örnek olmaya çalıştık. Projelerimizle, teknolojilerimizle, yenilikçi ürünlerimizle, kurumsallaşma çalışmalarımızla, sosyal projelerimizle, millileşme odağımızla, tedarik yapılanmamızla, ihracata yönelik hamlelerimizle, insan odaklı yaklaşımımızla tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da ASELSANımızın çok büyük başarılara imza atacağından ve hep birlikte emanete sahip çıkılacağından en ufak bir şüphem yok.

Bana inandığınız ve benimle birlikte mücadele ettiğiniz için tüm yönetici arkadaşlarıma ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediniz. Savunma sanayimiz için hep birlikte mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz."﻿