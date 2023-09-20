"Raylı Sistemler, Altyapı ve Teknolojileri Zirve ve Fuarı" Eskişehir'de açıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'in demir yolu sektörünün öncü illerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk hızlı treninin Ankara-Eskişehir hattında başladığına işaret eden Vali Aksoy, "Uluslararası ticarette lojistik maliyetler oldukça önemli. Bu lojistik maliyetlerin daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için demir yolu taşımacılığı da bunların başında geliyor. Demir yolu sektörü içindeki lojistik yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı payının artırılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de önüne koyduğu hedeflerden birisi. Bu sektörün önümüzdeki süreçte daha da gelişerek farklı bir noktaya taşınacağına hep birlikte inşallah tanıklık edeceğiz. Bu fuar da üreticilerle bu sektörden yararlanıcıları bir araya getiren yeni gelişmelerin paylaşıldığı güzel bir fuar. Eskişehir olarak böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum." diye konuştu.

Modern Fuarcılık Genel Müdürü Moris Revah ise daha güçlü bağlar kurmak ve raylı sistemler alanında daha parlak bir geleceğin yolunu açmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Demir yollarının ulusları, insanları ve kültürleri birbirine bağlamada her zaman hayati bir rol oynadığını vurgulayan Revah, "Demir yolları ilerlemenin, birliğin, sürdürülebilir kalkınmanın sembolü olmuştur. Bugün bu yolculuğa birlikte çıkarken hem Türkiye'de hem de küresel dünyada ulaşımın geleceğini şekillendirecek sağlam ve verimli bir demir yolu pazarı kurma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda katılımcılar stantları gezdi. Fuar 21 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.