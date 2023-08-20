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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bakan Kacır, TÜBİTAK destek programı üst limitlerinin artırıldığını bildirdi

- BİGG Programı destek üst limiti 450 bin liradan 900 bin liraya çıkartıldı - KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon 400 bin liraya yükseltildi

Bakan Kacır, TÜBİTAK destek programı üst limitlerinin artırıldığını bildirdi
Yayınlanma Tarihi: 20.8.2023 15:32:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 15:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinin artırıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kacır, teknoloji tabanlı girişimlerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmede lokomotif görevi göreceğinin, özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edeceğinin bilincinde olarak destekleri artırdıklarını kaydetti.

Kacır, girişimcilik ekosisteminin önünü açmaya devam edeceklerine dikkati çekti. Sanayi sektöründeki insan kaynağının önemine değinen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Parlak bir fikrin ürettiği katma değer, oluşturduğu istihdam ekonominin itici gücü olabiliyor. Sanayideki insan kaynağını artırmayı ve sanayi kuruluşlarına da destek olmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda AR-GE projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini de kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da desteklerin artırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "TÜBİTAK olarak teknoloji tabanlı girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin ve firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyor, AR-GE projelerini yenilikçi yaklaşımlarla destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni destek üst limitleri

Gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürebilmeleri amacıyla "hibe destek" şeklinde başlatılan BİGG Programı destek üst limiti 450 bin liradan 900 bin liraya çıkartıldı.

KOBİ'lerin TÜBİTAK AR-GE desteği süreçlerine girişte yoğun olarak kullandıkları KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon 400 bin liraya yükseltildi.

Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılarak ticari hayata kazandırılmasında önem taşıyan Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında üst limit 1 milyon lira yerine 1,5 milyon lira oldu.

Yeni üst limitler, henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projeler için de geçerli olacak. TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak AR-GE projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini önemli ölçüde kolaylaştıran senetle transfer (ön ödeme) limiti de 3 kattan fazla artırıldı.

Buna göre; 1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300 bin liradan 1 milyon liraya çıkartıldı. Bu destek, proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş veya sunulacak projelere uygulanacak.

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Etiketler TÜBİTAK Yenilik Destek Programı Türkiye BİGG Programı Küresel rekabet

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