Türkiye’nin havacılık motor merkezi TEI, uluslararası alanda 4 ödüle layık görüldü

Türkiye'nin havacılık motor merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim süreçlerindeki uygulamalarıyla uluslararası platformlardan ödüller almaya devam ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TEI'nin dünyanın en prestijli ödül platformlarından Brandon Hall Group Excellence Awards HCM'den 3 altın, 1 bronz ödül alarak başarısını taçlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, TEI Akademi kapsamında yaptığı uygulamalar ve yürütülen süreçlerle platformdan altın ödül kazanan şirketin, "Yetenek Kazanımında En İyi İlerleme" ve "Performans Yönetimi Sisteminde En İyi İlerleme" kategorilerinde 2 altın ödülün sahibi olduğu ifade edildi.

TEI'nin ödüllendirme ve takdir programında da ödüle layık görüldüğü belirtilen açıklamada, firmanın Stevie International Business Awards'ta "Yılın İletişim Departmanı" kategorisinde bronz ödülü kazandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler platformu IPRA tarafından düzenlenen "Golden World Awards" ödüllerinde TEI'nin teknoloji influencerı Hakkı Alkan ile ürettiği içeriklerle Altın Küre Ödülü'nü kazandığı, şirketin ayrıca, hem Havacı Kadınlar Haftası'nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinliklerle hem de kadın çalışanları için sağladığı imkanlarla IWOAW tarafından 7'nci kez "Kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" seçildiği kaydedildi.

