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BİLİM-TEKNOLOJİ

Zoom, "izinsiz yapay zeka kullandığına" ilişkin iddiaların ardından hizmet şartlarını güncelledi

Kovid-19 salgını döneminde oldukça popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, "kullanıcıların izni olmaksızın yapay zeka kullandığı" iddialarına gelen tepkilerin ardından hizmet şartlarını güncelledi.

Zoom, izinsiz yapay zeka kullandığına ilişkin iddiaların ardından hizmet şartlarını güncelledi
Yayınlanma Tarihi: 10.8.2023 16:31:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 16:38

Zoom'un, haziranda kullanıma soktuğu, kullanıcıların katıldığı oturumları kayıt altına almak gerekmeksizin özetleyen yapay zeka destekli yeni özelliği, uzmanların ve kullanıcılardan tepki aldı.

Tepkilerin ardından çevrim içi video konferans uygulaması, hizmet şartlarını "Zoom ses, video ve sohbet içeriğini izniniz olmadan yapay zeka modelini eğitmek için kullanmayacak" biçiminde güncelledi.

Eleştiriler

Bazı uzmanlar, haziranda başlatılan yapay zeka destekli özelliğin, Zoom'un gerekenden daha fazla kullanıcı bilgilerinin erişimine izin verebileceği konusunda uyarmıştı.

Veri koruma uzmanı Robert Bateman ise "Hizmet şartları, hizmet sağlayıcıya (Zoom) kullanıcı bilgilerini farklı amaçlar için kullanılabilecek çok fazla özgürlük tanıyor." sözleriyle uygulamayı eleştirmişti.

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Etiketler Kovid-19 salgın zoom Kovid 19 Sosyal medya Robert Bateman Sosyal Medya Yapay zeka teknoloji

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