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BİLİM-TEKNOLOJİ

Avrupa Uzay Ajansının Euclid Teleskobu, ilk fotoğraflarını Dünya'ya yolladı

Avrupa Uzay Ajansının Euclid Teleskobu, ilk fotoğraflarını Dünya’ya yolladı
Yayınlanma Tarihi: 3.8.2023 14:34:49 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:34

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) geçen ay uzaya fırlattığı Euclid Uzay Teleskobu, çektiği ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi.

CNN'in haberine göre, ESA'dan yapılan açıklamada, proje süreci 11 yıl süren Euclid teleskobunun, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktan çektiği evrenin fotoğraflarını gönderdiği belirtildi.

Teleskobun gelecek iki ay boyunca sahip olduğu gözlem aygıtlarını ayarlayacağı kaydedilen açıklamada, en önemli görevinin evrendeki galaksiler, karanlık madde ve karanlık enerjiyi gözlemlemek olduğu belirtildi.

Açıklamada, teleskobun fotoğraf çekme aygıtlarının James Webb Teleskobu'ndan 100 kat daha geniş fotoğraf çekebileceği aktarılarak, fotoğrafların yeryüzünden çekilenlere kıyasla 4 kat daha kaliteli olacağı vurgulandı.

Euclid Projesi Müdürü Giuseppe Racca, yıllarca çalışmanın ardından bu fotoğrafları görmenin çok heyecan verici olduğunu, teleskobun tam kapasitede çalıştığı zaman milyarlarca galaksinin gözlemlenebileceğini söyledi.

Racca, böylelikle uzayın şu ana kadar yapılmış en büyük üç boyutlu haritasının hazırlanabileceğini kaydetti.

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher da NASA'nın Webb Teleskobu'yla aynı Lagrnage denge noktasında bulunan teleskop hakkında "Evren'in hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz yaklaşık yüzde 95'lik kısmına ışık tutacağını" ifade etti.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz'da, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.

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