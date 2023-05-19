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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bilim insanları Kuzey Kutbu'nda plastikleri parçalayan mikroorganizmalar keşfetti

İsviçre'den araştırmacılar, Alpler ve Kuzey Kutbu'nda plastiği düşük sıcaklıklarda bile parçalayabilen mikroorganizmalar keşfetti.

Bilim insanları Kuzey Kutbu’nda plastikleri parçalayan mikroorganizmalar keşfetti
Yayınlanma Tarihi: 19.5.2023 15:53:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 15:58

İsviçre Federal Enstitüsü WSL'den bilim insanları, Frontiers in Microbiology'de Alpler ve Kuzey Kutbu'nda plastiğin parçalanmasına ilişkin araştırmalarını yayınladı.

Araştırmacılar, laboratuvar inkübasyonları sırasında Alpler ve Kuzey Kutbu topraklarına gömülü plastiklerin yanı sıra Kuzey Kutbu karasal ortamlarından toplanan plastikleri kullanarak 34 mikrobiyal suşu izole etti ve bozulma yeteneklerini 15 santigrat derecede test etti.

Ambalaj ve tüketici ürünlerinde yoğun şekilde kullanılan ve biyolojik olarak parçalanamayan polietilen (PE), test edilen mikroorganizmalar tarafından parçalanamadı. Ancak, test edilen mikroorganizmaların yarısından fazlası 15 derece sıcaklıkta biyolojik olarak parçalanabilen polyester-poliüretan üretirken, iki tür PE dışında her plastiği parçalayabildi.

Çalışma, birkaç taksonun plastikleri parçalayabildiğini ilk kez göstermesinin yanı sıra, önceki çalışmalara göre daha düşük sıcaklıklarda parçalayabildiğini göstermesi açısından da cesaret verici sonuç ortaya koydu.

Daha önceki mikrobiyal plastik bozunmaları çoğunlukla 20 derece üzerindeki sıcaklıklarda incelenmişti.

Mikroorganizmalar, sürdürülebilir bir plastik ekonomisi sağlamak için önemli potansiyel vadediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD), göre her yıl dünya çapında yaklaşık 460 milyon ton plastik üretiliyor. Bu bağlamda en önemli ham madde ham petrol ve plastiğe talep artmaya devam ediyor. Plastik üretim miktarının artan taleple birlikte 2050'ye kadar iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ürünlerin yeniden yönlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi olarak sıralanan bu üç değişikliğin uygulanmasıyla, plastik kirliliğinin 2040'a kadar yüzde 80 azaltılabileceğini öngörüyor.

WWF'ye göre ise dünyada kullanılan plastiklerin sadece yüzde 10'u geri dönüşüme gidiyor.

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