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BİLİM-TEKNOLOJİ

ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor

ASELSAN'ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip olarak geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ'in, MİLGEM-5 Projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı.

ASELSAN, çıtayı GÖKDENİZ ile yükseltiyor
Yayınlanma Tarihi: 13.5.2023 12:39:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 12:51

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.

GÖKDENİZ Sistemi, yoğun rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. GÖKDENİZ yurt dışında farklı ülkelerin deniz kuvvetlerince büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

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Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan 35 milimetre parçacıklı mühimmat (ATOM), sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.

GÖKDENİZ Sistemi, fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından MİLGEM-5 gemisine entegre edildi.

- "Dünyadaki sistemlerden çok daha üstün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, GÖKDENİZ Sistemi'nin, ASELSAN'ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini ifade etti.

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GÖKDENİZ'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini belirten Görgün, "GÖKDENİZ Sistemi, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış, muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile diğer dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistemle etkin şekilde karşılanabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği 35 milimetre parçacıklı mühimmat (ATOM) ile yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor."

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