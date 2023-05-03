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BİLİM-TEKNOLOJİ

Devrim ile Togg, Eskişehir'deki kariyer fuarında yan yana sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 4-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'23), Türkiye'nin yerli otomobilleri Devrim ve Togg da yer alacak.

Devrim ile Togg, Eskişehir’deki kariyer fuarında yan yana sergilenecek
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2023 09:54:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:57

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinden özel olarak getirilecek Togg ve 1961 yılında Eskişehir'de üretilen Devrim, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde kurulacak alanda 4 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi ve İletişim Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek İKAF'23 kapsamında Türkiye'nin lider firma, kurum ve kuruluşları iş ve staj başvuruları almak, kariyer etkinlikleri gerçekleştirmek için öğrencilerle bir araya gelecek.

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Etiketler anadolu üniversitesi Eskişehir Bursa Türkiye Devrim İç Anadolu Kariyer Fuarı TOGG İletişim Bilimleri Fakültesi Cumhurbaşkanlığı Gemlik

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